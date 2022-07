Estas postales nos obligan a reflexionar sobre lo asombrosa que es la naturaleza y los múltiples fenómenos con los que nos invita a disfrutarla. En este caso, las flores de hielo. Nada de vegetales, sino un fenómeno natural que invita a ver el hielo en una formación con la que no acostumbramos a verlo.

Al respecto, el meteorólogo Marcelo Madelón, quien se desempeña en el Aeropuerto Córdoba, explicó a cba24n.com.ar que “las flores de hielo se originan tanto en la Antártida cómo en el Ártico”.

“Son fenómenos naturales propios de lugares muy fríos, con temperaturas inferiores a los -20°. Se trata de un cambio de estado al que llamamos sublimación, ya que el vapor se convierte en hielo, se va cristalizando lentamente, formando especies de filamentos, cómo si fueran ramas de vegetales, incluso flores”, describió Madelón.

El especialista dijo que “esto ocurre en las placas de hielo, cuando el agua superficial del mar se congela y lo hace expulsando la sal marina, lo que crea un exceso de sal en el agua de mar circundante o en la propia base porosa de hielo. A este exceso, se le conoce como salmuera. En las fisuras del hielo formado se escapa vapor de agua, que con la sublimación se transforma en hielo sin pasar por el estado líquido, utilizando como superficie de congelación la sal presente en el hielo”, agregó.

El meteorólogo dijo que, pese a la sorpresa de muchas personas que puedan no conocerlas, estos fenómenos son habituales, incluso no solo en el Ártico o en la Antártida, sino también en Alaska, Canadá, Rusia, península escandinava, etc.

Sobre la base San Martín

Respecto del lugar de la Antártida donde fueron tomadas las fotos, el Gobierno recuerda que la base San Martín es la primera instalación argentina ubicada debajo del Círculo Polar.

“La Base cuenta con el Laboratorio San Martín (LASAN) del Instituto Antártico Argentino (IAA) y una estación meteorológica. Entre las actividades científicas se desarrollan diversos estudios del campo magnético, el comportamiento de la ionosfera y de silbidos atmosféricos; así como también análisis de ruidos cósmicos y estudios glaciológicos, en convenio con Alemania y el IAA”, se describe en la Web del Gobierno.

Crédito fotos: @turisargentina / Gustavo Barreiro Matias Fontana / argentina.gob.ar