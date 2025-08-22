Los estudiantes de 6º grado del Instituto Jorge Vocos Lescano de Río Segundo realizaron una visita educativa a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT).

Durante su recorrido, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de los medios de comunicación de la UNC.

Tanta Trampa en vivo por Canal 10
Foto Silvana Lovato

Participaron del programa "Tanta Trampa", conducido por Juan Cruz Taborda Varela, y también recorrieron la redacción y los estudios de "Ahora Noticias", el informativo que se emite por Canal 10.

Instituto Jorge Vocos Lescano en Canal 10

Los jóvenes, que se encuentran en su último año de la escuela primaria, estuvieron acompañados por las docentes Micaela y Liliana. La visita se enmarca en las actividades de acercamiento de la comunidad a los medios públicos universitarios.

Los SRT invitan a escuelas, colegios, universidades e instituciones a coordinar visitas educativas para conocer el funcionamiento de la radio y la televisión.

Los alumnos y alumnas en Canal 10
Para más información y reservas, pueden comunicarse al 0351-5539100 o enviar un correo electrónico a recepcion@srtunc.com.ar.