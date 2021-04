El fraude y las estafas digitales tuvieron un crecimiento exponencial durante 2020 en el país, año de comienzo de la pandemia, ya que según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos, las denuncias saltaron de 22 casos en 2019 a 641 durante el año pasado, lo que representa un incremento de casi el 3 mil por ciento.

Utilizando diferentes estrategias, los ciberdelincuentes logran hacerse de las claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, para de esa manera robar dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

El titular de de la Ufeci, Horacio Azzorín sostuvo que ""es el cuento del tío digital" mediante el cual "los delincuentes contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet".

"El denominador común pasa si es una persona atenta o no y cuenta con una educación digital previa", señaló Azzorin, y agregó que "hasta antes de la pandemia este tipo de delito se daba a cuentagotas. Nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena".

Sin ir más lejos, durante la jornada del miércoles se conoció la denuncia del intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, a quien le hackearon la cuenta de Instagram para pedir transferencias de dinero, maniobra en la que fueron afectadas al menos seis personas, tres de las cuales que depositaron 15 mil pesos, en una cuenta bancaria. Los restantes damnificados transfirieron sumas menores a ese monto.

Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el incremento en las denuncias que recibieron en 2020 habla de un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.

En el año del comienzo de la pandemia, y con las medidas de aislamiento, se registró un salto en la bancarización de usuarios. Se crearon millones de nuevas cuentas para acceder a programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como así también se produjo un incremento notable en las compras a través de medios digitales.

En ese sentido, tanto el Banco Central, como las diferentes entidades bancarias del país difundieron campañas de concientización para aconsejar a los usuarios financieros de modo que eviten caer en ciberataques.

En ese sentido, reiteran la recomendación de no compartir claves ni gestionar nuevas por pedido de un supuesto representante del banco.

Consejos

-No dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS

-Ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador

-Nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono

-Verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

-En caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.

-Chequear a través de los sistemas de los bancos, alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.