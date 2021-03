Julia Serale, de 21 años, y Rocío Lucero, de 18, se postularon para incorporarse al personal del cuartel. Sin embargo, ambas recibieron respuestas negativas y les dieron diferentes razones, por lo cual sospecharon que había discriminación por ser mujeres.

Así lo explicó Rocío Lucero a un medio local:

“En el cuartel nos dicen que tienen un problema de infraestructura, que no tienen lugar para hacer un baño para el personal femenino, pero fuimos juntando firmas durante este fin de semana y muchas mujeres nos han comentado que les han dado otras respuestas, como por ejemplo que no tienen quién las entrene o que no tienen lugar, cosas que realmente son excusas”

Entonces, Maximiliano Frontera, Intendente de Villa Mercedes, visitó el cuartel y acordó con sus autoridades lo necesario para permitir la participación de bomberas mujeres.

Para tal fin, la Municipalidad les dará un subsidio de $800.000 destinado a refaccionar las instalaciones para que las futuras ingresantes puedan cambiarse y hacer las guardias sin problemas.

El Fortín era el único cuartel de bomberos de la provincia de San Luis que no contaba con voluntarias mujeres. El reclamo comenzó a circular en la redes y medios locales, lo cual fue el puntapié necesario para que se de el subsidio municipal.