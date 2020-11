El conflicto salarial entre la Municipalidad y el SUOEM es cada vez más intenso. En el día de ayer Llaryora anunció oficialmente el despido de Nelson Cuello, el empleado municipal que agredió comercios con un mortero en plena manifestaciones del gremio.

Ante esta situación, desde el SUOEM quisieron dar su punto de vista sobre la situación. Es por eso que Damián Bizzi, vocero del gremio de municipales, habló en el móvil de Crónica Matinal por Canal 10, que opinó sobre la situación del empleado despedido:

"Creemos que hay que esperar los tiempos de la justicia, ni el Ministerio de Seguridad de la Provincia ni la Municipalidad está por encima de la justicia, no vamos a interferir ni opinar, para eso está la justicia"

De esa manera, el vocero del SUOEM no quiso arriesgarse a opinar, aunque sostuvo que es la justicia la que debe decidir y la Municipalidad no debe intervenir: "Creemos que es una oportunidad política para generar cierta empatía con el vecino".

Tampoco quiso opinar sobre las suspensiones a trabajadores por un mes sin goce de sueldo, aunque afirmo que "la Policía agarró gente al voleo". Además, agregó que muchos de sus compañeros fueron liberados ese mismo día "porque no se le encontraron motivos para seguir detenidos".

Por otra parte, a la hora de responder si desde el gremio se ejerció violencia en las formas de reclamo, Bizzi sostuvo:

"La violencia la comenzó el Ejecutivo Municipal cuando nos redujo un 14% el salario, es el único sector público de la República Argentina que redujo el salario"

Además, agregó: "Estamos desde el 16 de Septiembre con seis puntos pendientes y no se solucionó uno solo, practicaban maniobras dilatorias, faltaban a las reuniones o las suspendían, presentaban propuestas salariales irrisorias".

Sobre denuncias de agresiones en locales comerciales, el vocero de SUOEM se desligó de esas versiones ya que no estuvo presente en el lugar: "No he visto ningún video que muestre lo ocurrido, seguramente hablaremos con los compañeros que estuvieron en el lugar para saber su versión".