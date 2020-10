Víctor Palpacelli - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Desde la Cámara de Supermercadistas de Córdoba (CSC), denunciaron la suba de precios en las listas de productos que reciben y la posibilidad de que haya desabastecimiento de productos en algunos rubros.

“Desde nuestro sector venimos advirtiendo, incluso antes de la escalada del dólar, sobre los aumentos de precios, por parte de los proveedores, superiores a los autorizados por la secretaría de Comercio. Hace diez días, se autorizaron movimientos de precios para la industria de aproximadamente un 4% en promedio, sin embargo, nosotros estamos recibiendo listas de precios con subas que superan ampliamente ese porcentaje autorizado”, indicó el titular de la CSC, Víctor Palpacelli, en diálogo con Radio Universidad.

Desabastecimiento

Según el empresario, los supermercadistas quieren acompañar al Programa de Precios Máximos lanzado por el Gobierno, y por eso intentar rechazar los aumentos no autorizados, pero eso les plantea un conflicto con los proveedores.

“Nos hemos resistido rechazando las listas de precios, pero los proveedores han tomado una postura muy firme y si no aceptas las listas con sus aumentos no te hacen entrega. Esto puede llevar a un desabastecimiento, que de hecho ya se está viendo con algunos productos como aceites y algunos derivados de harinas que, si bien no hay un faltante absoluto, ya no se pueden conseguir de manera normal”, advirtió Palpacelli.

En cuanto a la suba de la cotización del dólar ilegal, el empresario consideró que “salvo para quienes trabajan con productos importados, el precio del dólar no debería incidir demasiado en los precios”, sin embargo, explicó que desde la Industria se indica que las subas están relacionadas con argumentos como “aumento de los costos logísticos, en los procesos de producción y subas en algunos insumos que superan lo autorizado”.

Mediación urgente

Respecto de la situación, Palpacelli aseguró que ya se ha pedido al Gobierno que intervenga antes de que la situación se complique más y rechazó una eventual devaluación de la moneda nacional.

“Le hemos pedido a la secretaría de Comercio de la Nación una intervención urgente y una mesa de diálogo para encontrar un equilibrio entre todos los sectores. Nosotros esperamos que no haya una nueva devaluación porque eso sería realmente muy malo, agudizaría los problemas y en nuestro caso nos obligaría a cerrar sucursales”, aseguró Palpacelli.