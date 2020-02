La obra tiene 2 etapas, una es el túnel y la otra es el centro cultural, el túnel no tiene ningún problema, se puede circular perfectamente, la obra está terminada y abonada, según confirmó Daniel Rey, titular de la cartera de obras públicas en diálogo con Pensavalle Informa en Radio Universidad AM 580.

Rey dijo que luego de la construcción del túnel continuaba la del centro cultural de la plaza España, pero que en este último tiempo se apuraron los trabajos y muchas cosas se hicieron mal.

"Cuando llegamos empezamos a analizar y ver patologías que eran muy importantes y con las cuales no podíamos seguir adelante con la obra" relató Rey.

"Sabemos que son construcciones complicadas, entra muchísima agua, en estos días de lluvia, ha dañado algunas de las cosas que estaban hechas, como por ejemplo algunos pisos y revestimientos, no se han hecho las compactaciones que correspondían en los tótem de la plaza que se repusieron y están perdiendo alguna verticalidad porque no están fundados como corresponde" detalló.

"Hemos intimado a la empresa, a que antes de seguir con cualquier tarea, hagan la tarea de remediación que corresponda." agregó.

El titular de obras públicas aseguró que el plazo de la obra vencía el 9 de diciembre, pero de ninguna manera una empresa puede ser obligada a hacer tareas mal para llegar a un plazo.

"No me consta en ningún lado que algún funcionario le haya obligado a hacer tareas que no se podían hacer, la empresa tiene un contrato, todos sabíamos que había un plazo político."

"De ninguna manera nosotros vamos a pagar un centavo más por obras mal hechas, sería un delito inclusive si hiciéramos eso." afirmó el funcionario.

La obra original tenía un monto de $430 millones, pero con los aumentos del dólar esa cifra se elevó a $550 millones, faltan aproximadamente $100 millones de certificar.

"Yo no creo que haya mala fe, lo que creo es que hay pericias absolutas de querer hacer cosas a las apuradas." expresó Rey.

Por último, contó que se encuentran trabajando conjuntamente con asesoría letrada, de modo que serán ellos los que con las pruebas que se aporten, determinarán si esto amerita una denuncia o no.