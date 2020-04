Por Satoshi Higa y Brenda Marella

Los programas de de formación Programa de Inserción Profesional (PIP) y Programa Primer Paso (PPP) fueron suspendidos "hasta nuevo aviso", según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno de Córdoba a cba24n.com.ar.

Según confirmaron, la medida fue adoptada desde el mes de abril principalmente por la imposibilidad de dar continuidad a las prácticas laborales de formación que contemplan, en el marco de la situación de aislamiento.

Considerando esa limitación, la Provincia dispuso dejar en suspenso desde el mes de abril el ejercicio de esos beneficios y por ende de la asignación estímulo que reciben más de 3700 personas. Se trata de una contraprestación que va desde 4.500 a 9.500 pesos mensuales, por 20 horas de prácticas semanales.

Según dejaron saber, en el marco de la contingencia por la pandemia de coronavirus y tras el aislamiento, se suspendieron las prácticas presenciales. La asignación estímulo correspondiente a marzo se abonará el 20 de abril y a partir del martes quedaron postergados tanto las prácticas como el cobro de la asignación.

Varios beneficiarios reportaron que recibieron un SMS con la noticia. En la comunicación, se les informaba de una aparente suspensión de sus tareas y al mismo tiempo de la asignación estímulo que perciben por realizar prácticas laborales y profesionales en diferentes empresas.

El Programa de Inserción Profesional fue creado por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de Córdoba con el objetivo de insertar laboralmente a profesionales residentes, recientemente egresados de universidades e instituciones de Educación Superior. En 2019, 3.232 egresados fueron seleccionados para iniciar sus prácticas profesionales.

En tanto, el Programa Primer Paso, con unos 500 beneficiarios en 2020, tiene por objeto facilitar la transición hacia el empleo formal de jóvenes desempleados, mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados con la finalidad de desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades, similares a las que se requieren para desempeñarse en ámbitos laborales

"Min de Empleo informa: se suspende el PIP y la asignacion estimulo hasta el reinicio de las practicas detenidas por el aislamiento. Gobierno Cba", dice textualmente la comunicación, que llegó a muchos de los beneficiarios en la tarde del martes.

Los reclamos también se hicieron escuchar en redes sociales. "En serio su aporte para aliviar la situación en esta pandemia mundial es suspender el pago del #PIP?", comentó una usuaria de Twitter.

Anteriormente, el Ministerio de Promoción de Empleo había comunicado la postergación del pago de otro programa, Vida Digna.

"Vida Digna tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los cordobeses a través de una ayuda económica que permite la construcción de habitaciones o baños en las viviendas; frente al contexto que se atraviesa, es importante que todas las familias beneficiarias cumplan con el aislamiento social preventivo y obligatorio, respetando las medidas sanitarias adoptadas", había comunicado.

Testimonios

G. es una diseñadora industrial que trabaja a través del PiP en una empresa que comercializa accesorios y perfilería de aluminio hace seis meses. Afirma que su trabajo fue cambiando por el aislamiento obligatorio. La primera semana realizó sus tareas por teletrabajo con normalidad y las siguientes semanas le avisaron que tendría actividades para hacer pero no se las pasaron, y supone que como no hubo actividad, las realizaron sus jefes.

A G. el mensaje le llegó el martes a las 18. "Apenas lo leí entré en una ansiedad e incertidumbre terrible porque en mi caso vivo sola y es mi único ingreso", cuenta.

Y asegura que había recibido otros mensajes del mismo número difundiendo información oficial sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, al que no accedió por ser parte del PIP.

La profesional apunta que en la empresa se enteraron por ella: "Apenas me llegó el mensaje, escribí a recursos humanos para saber si era cierto y si sabían algo. Y no, no les habían comunicado nada ni se había enterado de nada, pero quedaron en averiguar", relata. Y explica que donde trabaja hay otras cuatro personas vinculadas vía PIP, para destacar que no a todas les llegó ese mensaje.

Varias inquietudes similares llegaron a la redacción de cba24n.com.ar. R. está vinculado a través del PiP con una fundación como responsable de cuentas, además de realizar otras tareas. "Mi trabajo si cambió, empecé a trabajar de manera remota pero con menor carga de tareas, ya que no puedo comunicarme con otros entes con los que normalmente trabajo porque están cerrados", apunta. Y agrega que le llegó el mismo mensaje vía SMS, a las 7 de la tarde del martes, "sin previa comunicación y de dudosa procedencia".

A. realiza tareas administrativas en una universidad. "En mi trabajo ya venían planeando cómo proceder en caso de que el gobierno decretara la medida del aislamiento obligatorio. La idea era que, si llegaba a suceder, estuviéramos preparados para seguir trabajando con algunos ajustes propios del teletrabajo. Entonces, desde que inició el aislamiento, mantengo mis horarios y tengo acceso remoto a mi computadora del trabajo, de modo que mantuve mis funciones y nunca dejé de trabajar", expresa.