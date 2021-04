El grupo de transportistas de turismo autoconvocados que iniciaron este lunes una movilización que culminó con el bloqueo de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, comienzan este miércoles el tercer día consecutivo de protestas.

Aseguran que se ven perjudicados por las nuevas restricciones que rigen hasta el 30 de abril que suspendieron los viajes turísticos en el país.

Ayer liberaron los ingresos a la Terminal de Ómnibus, por pedido de la Justicia, pero mantienen la protesta con colectivos parados en todas las adyacencias del lugar.

“Seguimos acá porque nuestros representantes en Buenos Aires tuvieron una reunión con autoridades del Gobierno que les dijeron que no se puede modificar el DNU con las restricciones. Pensamos seguir con las protestas hasta que se den cuenta de que no podemos seguir así. Las empresas no pueden aguantar esto”, le dijo esta mañana el vocero de los transportistas, Norberto Vidal, al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, Vidal adelantó que ahora intentarán conseguir ayuda del Gobierno provincial “ya que el gobernador Juan Schiaretti se diferenció de la Nación y aseguró que iban a priorizar la producción”, aseguró.

“Nos han prometido una reunión con el secretario de transporte de Córdoba, Franco Mogetta que probablemente sea durante la mañana de este miércoles. En función a lo que nos digan veremos cómo continúa nuestro reclamo. Queremos ver si la provincia puede ayudarnos ya que nosotros tributamos en Córdoba”, adelantó Vidal.

La protesta en tanto continúa en los alrededores de la Terminal con los colectivos parados sobre el boulevard Perón, ante la custodia policial dispuesta para garantizar la liberación de al menos un carril de circulación por mano y el ingreso y egreso de colectivos a la estación terminal.