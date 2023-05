Tras la absolución de Juan Darthés, este sábado por la tarde Thelma Fardin, junto a sus abogados, realizó una conferencia de prensa y le apuntó a la Justicia Brasileña.

En tal sentido, expresó que “este fallo demuestra que no tiene perspectiva de género”.

Y agregó: “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena. Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”.

El juicio se realizó en los tribunales de San Pablo, en Brasil, donde el acusado se resguardó luego de la denuncia. El juez Ali Mazlum tomó la decisión ante la “falta de pruebas”, por la violación que habría ocurrido cuando la joven participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto al actor y el resto del elenco a Nicaragua en 2009.

Asimismo, Thelma agregó: “Ese juez que juzga hoy no pudo hacerme preguntas, no estuvo mientras yo declaré por esas cinco horas que fueron violentas y revictimizantes. Si hubiera sido juzgado bajo los términos de la justicia argentina, estaría condenado”.

Pese a los resultados, animó a aquellas personas que están pasando por una situación similar de violencia y dijo: “Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar. Esas cadenas de silencio que antes nos ataban, lo convertimos en una cadena de palabra, y eso es lo que me dio fuerza para seguir hasta acá, para jugar un juego perverso que propone la justicia".

A su vez, la abogada Carla Junqueira indicó que “no hay palabra inocencia; la decisión fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual. Y si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra”, explicó .

También participaron el abogado Martín Arias Duval, la periodista Luciana Peker y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional.

En tanto, en las redes sociales ya comenzó a propagarse el hastag #AbsueltoNoInocente y muchas actrices apoyaron a la denunciante.