Dylan es un niño de tres años que sufre una enfermedad metabólica que le trajo bastantes problemas, como hundimiento de tórax y agrandamiento de corazón. Es una patología poco común y el tratamiento es muy costoso.

En diálogo con Canal 10, su madre Silvia contó que la medicación, además de costar unos 780 mil pesos, no entra en el país. "Es rara y no se vende como un medicamento común", explicó. Dylan necesita también de una leche particular.

La situación es difícil ya que la familia no tiene obra social. "Hicimos una campaña a través de las redes sociales para recaudar dinero como para comprar la leche al menos"; contó la mujer.

Además, comenzaron a realizar los trámites para que el Estado cubra la medicación. Pero se trata de un papeleo largo y burocrático y no saben cuándo se concretará el pedido. "Son dos o tres meses para que el Ministerio tome los papeles", planteó Silvia.

La familia es de San Francisco y solicitó ayuda a quien pueda colaborar. Para comunicarse: 03564 15646076.