Analía realizó un reclamo que se hizo viral donde pidió por la reapertura de los centros terapéuticos. Esto porque su hijo Teo tiene autismo y necesita retornar a sus terapias, como tantos otros niños en Córdoba.

"No habilitan los centros terapéuticos donde nuestros hijos con trastornos del espectro autista se rehabilitan. No tenemos respuesta", lamentó la mujer. Lo curioso es que pueden ir a un bar, a un shopping, a una plaza, pero no a esos lugares con terapias individuales.

Teo trabaja de forma interdisciplinaria: va fonoaudiologia, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicología, musicoterapia e hidroterapia. La ausencia de esto se sintió en la cuarentena, según indicó su madre: "Volvió a usar pañal, tiene conductas obsesivas que no había tenido, despertares nocturnos y se nos escapó dos veces".

En este contexto, donde las autorizaciones parecen estancadas por la suba de casos, Analía y otras madres y padres no encuentran respuesta. Los directores de los centros aseguran que no pueden hacer nada.

Además, es fundamental que estas actividades se realicen de manera presencial. "La modalidad remota es prácticamente inviable", remarcó la mujer.