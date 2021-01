La Bancaria de Córdoba comunicó este lunes que se encuentra en estado de alerta y movilización, debido al inminente cierre de sucursales en el país de las entidades bancarias Santander y BBVA.

Dicha medida de fuerza está dispuesta para este jueves 7 y viernes 8 de enero, y consistirá en un jornada de protesta durante las dos últimas horas de atención al público en las sucursales de BBVA y Santander.

En el comunicado oficial difundido en redes sociales se explica: “Rechazamos el ajuste manifestado en cierre de sucursales y reducción de personal, como así también el intento de violentar nuestro convenio colectivo”.

Las protestas no sólo se llevarán a cabo en Córdoba, sino a nivel nacional. Desde el gremio nacional publicaron un comunicado bajo el nombre "Perverso cierre".

"No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia, y que ésta rebrota. No importa la mala distribución de las sucursales bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importa limitar los servicios bancarios a la sociedad. No importa que la actividad constituya en los hechos, a pesar de la retrógrada reglamentación, un Servicio Público Esencial para el funcionamiento de la economía y la vida de las familias. A estas entidades extranjeras no les importa nada", denuncian desde el sindicato.

Aquí el comunicado completo