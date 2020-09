Trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) iniciaron un paro por 24 horas este jueves en reclamo a una recomposición salarial.

"La erosión salarial y la falta de perspectiva de una actualización en el corto plazo, llevó a que el personal del CONICET intensificara progresivamente su reclamo por mejora de sueldo”, expresaron los trabjadores mediante un comunicado.

Aproximadamente 23 mil personas trabajan en el organismo. El Gobierno Nacional ofreció dos sumas no remunerativas por 5 mil pesos pero para los trabajadores no es suficiente. "Entendemos que un bono no es recomposición", enfatizaron.

"La medida se fundamenta en la urgente necesidad de recomponer el salario del sector, castigado fuertemente durante el macrismo y sin aumentos generales durante el 2020", aclaró la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las medidas de fuerzas propuestas para este jueves son variadas y con cuidado por la cuarentena. En Córdoba, habrá a las 10.30 horas una intervención en la Plaza Agustín Tosco y un tuitazo bajo la consigna #RecomposicionSalarialConicet entre las 18 y 19 horas.

Los trabajadores piden una paritaria, la redacción de un Convenio Colectivo de Trabajo específico y la implementación de un impuesto a las Grandes Fortunas.