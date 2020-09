"Tenemos congeladas las paritarias desde el 2019 y con cero perspectiva de reapertura para este año", afirmó una de las trabajadoras del Conicet que se manifestó este jueves frente al Patio Olmos.

El reclamo incluye al personal de la carrera de investigación, personal de apoyo y administrativo debido a que aseguran que en los últimos diez años perdieron el 70% de su salarios cuya cifra concentra el 50% en el gobierno de Mauricio Macri.

Trabajadores del Conicet paran en reclamo a un aumento salarial

"Muchos están al límite y algunos por debajo de la línea de pobreza. En niveles similares a los de 2002", remarcó la joven trabajadora.

Aproximadamente 23 mil personas trabajan en el organismo. El Gobierno Nacional ofreció dos sumas no remunerativas por 5 mil pesos pero para los trabajadores no es suficiente. "Entendemos que un bono no es recomposición", enfatizaron.