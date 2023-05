Santiago Lastra es uno de los tres jóvenes atacados a machetazos en las costas de Oaxaca, México. Sufrió heridas en la mano que le provocaron una fractura. Su madre contó que se encuentra bien y que fue el menos afectado durante el ataque. Las hermanas de Benjamín, quien está muy grave, afirmaron que lucha por su vida.

Todo ocurrió el viernes por la tarde en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec. Allí un joven, por motivos que aún se desconocen, atacó con un machete a Santiago Lastra (22), Benjamín Gamond (23) y Macarena González (23), todos oriundos de Córdoba.

Benjamín recibió gran parte del impacto, provocándole una herida muy profunda en la cabeza. Espera el traslado sanitario a Ciudad de México para una intervención quirúrgica de alta complejidad luego de haber perdido masa encefálica y un shock hipovolémico.

Sofía, una de sus hermanas, contó que se encuentra en “estado crítico” y que su salud neurológica se encuentra muy comprometida. Restan realizarle estudios complementarios, por lo que su madre, dos médicas y su hermano Marcos viajaron al Distrito Federal para constatar la situación del joven.

“Va a ser un proceso muy largo y muy costoso”, destacó Mercedes a Canal 10.

En este sentido, agradecieron el apoyo de las personas y los saludos de aliento. “Nosotros vamos a seguir necesitando ayuda, porque no sabemos puntualmente cuál es la situación de mi hermano hoy. Este tiempo va a ser crítico”, aseguraron.

Agregaron además, que las embajadas argentina y mexicana respondieron rápidamente a lo ocurrido. Toda la información para colaborar económicamente con la familia de Benjamín se encuentra disponible en las redes sociales del joven.

Santiago y Macarena: el estado de salud de los otros jóvenes atacados

Tanto Santiago como Macarena recibieron heridas menores. “Fue desesperante la distancia y estar incomunicados. Cuando Santi me habló, me dijo que estaba bien pero me comentó la situación de Benjamín. Que para nosotros es de la familia”, narró acerca de los primeros momentos posteriores al ataque.

“Fue una impotencia muy grande, yo recibí el llamado desde el teléfono de una enfermera del primer hospital en que los atienden y estabilizan a Benja para poder trasladarlos”, contó Marina, madre de Santiago a Canal 10.

Respecto de las circunstancias en que ocurrió todo, asegura que la agresión habría ocurrido sin motivaciones. Agregó, en este sentido: “No sabemos cuál es motivo de semejante ataque, no lo podemos entender ni dimensionar cómo alguien puede hacer algo con tanta agresividad”.

Macarena, por otro lado, sufrió una herida en la espalda que derivó en una operación de hombro debido a la profundidad del corte aunque ya se encuentra estable.