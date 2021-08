El programa de Zoonosis de la provincia reportó este miércoles 17 casos de triquinosis. Corresponden a la localidad de Piquillín (15) y Villa del Rosario (2).

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba informaron que los y las pacientes recibieron atención en los distintos centros de salud y a la fecha se les atiende de manera ambulatoria.

Tras una serie de entrevistas epidemiológicas, se pudo conocer que las personas afectadas consumieron salame y chorizo tanto de procedencia comercial como de manera ambulante.

De esta manera, se sigue investigando el origen del foco junto a la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con participación de SENASA, CEPROCOR y los municipios implicados.

Para tener en cuenta sobre la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad que se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y las personas afectadas pueden sufrir una infección inadvertida o presentar síntomas.

Estos son fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad

Desde el Gobierno de Córdoba brindaron una serie de recomendaciones:

-No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

-Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: Marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

-No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados

-La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.