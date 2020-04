En medio de una pulseada cada vez más tensa con gobernadores opositores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que mañana se reunirá con los jefes de gobierno de los estados y pronosticó que "algunos podrán abrir (su economía) antes del plazo del 1 de mayo".



Además de profundizar la confrontación con gobernadores opositores, el mandatario abrió un nuevo frente de batalla con los demócratas, esta vez en el Congreso.



Trump acusó a la bancada demócrata de estar retrasando la confirmación de decenas de designaciones "para cargos claves del Estado", al mantener sesiones mínimas virtuales y no declarar un receso total, lo que le permitiría avanzar con la designaciones y otras iniciativas -como partidas presupuestarias- vía decretos.



"Es una estafa; necesitamos a esta gente para la crisis", dijo el mandatario, según la transmisión de la Casa Blanca.



Mientras la oposición controla la cámara baja, el Senado -el pleno que ratifica las nominaciones de funcionarios designados por el presidente- está en manos del oficialismo.



Hace semanas que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia en el mundo y hoy el país se acercó a los 633.000 casos confirmados y alcanzó los 27.850 muertos, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.



El principal brote en el país se concentra en Nueva York y, por primera vez, el gobernador Andrew Cuomo anunció que "la situación sanitaria se ha estabilizado".



Pese a que aseguró que "no se está fuera de peligro", sostuvo que sí se puede "controlar la propagación".

All of America is mobilized in the war against the invisible enemy. pic.twitter.com/p9QGlok5Pl