Este miércoles 15 de enero, distintos puntos de la provincia de Tucumán se vieron afectados por un fuerte temporal provocado por las intensas lluvias, dejando a 260 personas evacuadas.

El Comité de Emergencias de la provincia informó que la mayoría de los afectados son de Lules, Famaillá y Cruz Alta, y que fueron atendidas por personal de los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

En las últimas horas, a los árboles caídos y caminos cortados se sumó el corte de la ruta nacional 38 debido a la caída del puente ferroviario que pasa por la localidad de Río Seco.

La estructura colapsó y quedó apoyada en una de las pilas de hormigón.

El gobernador de la provincia, Juan Manzur, se encuentra de vacaciones en el Caribe.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, comentó que "a pesar de los volúmenes de agua que cayeron no son muchos los evacuados. Aquí lo importante es que no hay gente aislada y nuestra obligación como Estado es llegar a todos los tucumanos. De todos modos seguimos recorriendo cada rincón de la provincia para que no haya gente aislada”.

“Al margen de la gran cantidad de agua que cayó, la situación está controlada y la gente es asistida. Llegamos a diferentes lugares por vía terrestre, con gomones de Defensa Civil y bomberos voluntarios. La seguridad está garantizada. La Policía desplegó instrucciones en todas las regionales para que estén a la par de los pueblos afectados. Se controlan los puentes y pasos viales”, dijo el Vicegobernador.