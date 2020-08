Pablo Berra es argentino, vive en Sudáfrica y es voluntario en las pruebas de la vacuna de Oxford contra el coronavirus, la misma que Argentina producirá junto con México.

El hombre de 55 años contó a Radio Universidad que se anotó como voluntario después de ver la convocatoria a voluntarios a través de los medios de comunicación. A mediados de julio, Berra recibió la vacuna de Oxford y se sometió a controles regulares.

"Acá pedían un grupo de 50 personas con HIV para que estudiar si la vacuna es efectiva en ese grupo de riesgo y después un grupo más grande de nacidos en antes de 1970 y sin problemas de salud que es el grupo en que yo caigo", detalló.

El laboratorio de la Universidad de Witts, que trabaja junto a Oxford y el laboratorio AstraZeneca, pidió a los voluntarios que realicen vida normal con todos los cuidados por la pandemia. Los voluntarios recibieron la vacuna o un placebo para control.

"Hoy me dieron la vacuna de Oxford. Ojalá que resulte. En la foto cuando me sacaban sangre."

Pablo sospecha que recibió la vacuna ya que fue llamado para aplicarse una segunda dosis. "En un principio me dijeron que iba a ser una pero ha medida que iban estudiando a toda la gente que iba a ser vacunada se dieron cuenta de que con una dosis cubría al 95% de los vacunados que creaban los anticuerpos", explicó.

Según la hipótesis del laboratorio, la aplicación de dos dosis asegura inmunidad en el 100% de los vacunados.

Sobre los efectos de la vacuna, Pablo contó que es similiar a otras. "Nos habían dicho que la vacuna era inofensiva. Nos aclararon que podíamos tener síntomas muy leves típicos de un vacuna. Tuve un poco de fiebre a las 50 horas después de la primera dosis, dolores musculares y chuchos de frio por unas horas nomás".

Y agregó: "Después no tuve ningún problema. Cada lunes voy al laboratorio para que me saquen sangre y me hagan los hisopados. Los otros voluntarios también dicen lo mismo".

Actualmente, Sudáfrica tiene más de 569 mil casos confirmados y 11 mil fallecidos.