Lisandro Lombardi, un joven de 34 años, inició los trámites para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) no binario, es decir, sin género.

El extravío de su documento fue lo que lo impulsó a comenzar esta petición ya que no se autopercibe ni como hombre ni como mujer. “Fui a hacerme al Registro de las Personas y les dije que no era ni varón ni mujer. Pregunté si existía la posibilidad de que me asignen desde otro lugar y quedaron sorprendidos”, contó Lombardi en el portal El Territorio.

Se contactó con la Red de Abogadas Feministas de Misiones, ya que entendió que necesitaba a personas con perspectiva no solo de género, sino también de diversidad.

“Yo pensaba: ‘Quiero que el Estado me reconozca, si tengo una ley que garantiza, el Estado tiene que empezar a ser generador de la inclusión de todas las identidades’, después yo me encargo de buscar la pertenencia”, pensaba Lisandro cuando comenzó todo.

Este trámite ya tiene precedentes en varios puntos del país (Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego), pero sería el primero de la provincia de Misiones

Para evitar el tedioso proceso que podría desencadenar en un rechazo a la demanda, comenzó a reunirse con distintos organismos estatales involucrados en el tema, con el objetivo de evitar tener que pasar por vías judiciales para obtener el DNI, y simplemente hacerlo administrativamente, como el resto de las personas.

Destacó que “la búsqueda no concluye en la posibilidad de tener el DNI y figurar como una persona no binaria, sino que a partir de eso haya más aceptación”.

“Lo bueno de todo esto, y lo que celebro que no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a todes aquellles que quieran acceder a esa rectificación registral y tener el reconocimiento por parte del Estado y eso es lo feliz del resultado”, explicó Lombardi, en Misiones Opina, y señaló que hace falta trabajar sobre “la Educación Sexual Integral, sobre sensibilización con perspectiva de género y diversidad sexual en los ámbitos institucionales y del Estado porque las decisiones del Estado son las que se ven después reflejadas en la aceptación social”.

Lisandro es artista, actor, militante de derechos humanos y está terminando la carrera de Letras

Antecedentes en Argentina

El Registro Civil de Mendoza avaló el pedido de dos personas que no se reconocen como mujer ni como hombre, y aceptó por vías administrativas que en ambos documentos nacionales de identidad no se especifique el género.

La Justicia de Tierra del Fuego hizo lugar a un recurso de amparo y le ordenó al Registro Civil provincial que inscriba a una persona con sexo no binario.

El Registro Civil de Casilda, Santa Fe, le otorgará a Tegan Guanco una nueva documentación, pero bajo el rótulo de “identidad autopercibida”. Es el segundo caso de esa provincia y el cuarto a nivel nacional.