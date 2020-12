Un nuevo eclipse de Sol visible desde Córdoba tendrá lugar el lunes 14 de diciembre. Comenzará en horas de la mañana, alrededor de las 11:48, y finalizará a la siesta, cerca de las 14:45 horas. En nuestra provincia, será parcial. Es decir, solo una parte del disco solar será tapado momentáneamente por la Luna. Pero no será una parte menor: 75% en el sur provincial, 65% en la ciudad de Córdoba, 60% en el norte de la provincia.

Para ver el eclipse como total, habrá que estar en la Patagonia norte, dentro de una franja de casi 100 km de ancho que cruza las provincias de Río Negro y Neuquén. En el centro de esa franja se encuentra el balneario Las Grutas, pero también, más al oeste, las localidades de Valcheta y Piedra del Águila en la meseta patagónica. Ya en la zona cordillerana, esa franja se halla a mitad de camino entre Villa Pehuenia y San Martín de los Andes, pero no incluye a ninguno de esos dos centros turísticos. Los alojamientos disponibles en todos los sitios cercanos están agotados desde hace meses, a pesar de la pandemia.

En la línea media de esa faja de terreno, el tiempo durante el cual el Sol estará totalmente oculto tras la Luna Nueva será de unos dos minutos. En los bordes de esa franja, será menor. Esos dos minutos de “totalidad” son los que hacen la diferencia: allí el cielo se oscurece como al anochecer, las luminarias de los pueblos se encienden automáticamente, y se vive un ambiente fantasmal. La parte más oscura de todo el cielo durante esos inciertos segundos es, justamente, el lugar donde está el Sol, oculto por la Luna. Lo rodea una especie de aureola blanquecina que normalmente no vemos por el elevado brillo del Sol. Es la corona solar, una zona del espacio alrededor del astro rey, de temperaturas elevadísimas: ¡1 millón de grados Celsius!, en comparación con los 6.000 de la superficie visible del Sol. La densidad de la corona, en cambio, es bajísima. Ese breve momento de totalidad ocurrirá, aclaremos, alrededor de las 13:16 y 13:22 horas de nuestro País, según la ubicación del observador de oeste a este. Es claro que el Sol estará en su máxima altura sobre el horizonte.

Un fenómeno habitual

Los eclipses, sean de Sol o de Luna, se producen por la alineación de tres cuerpos celestes: el Sol, la Luna y la Tierra. Contrariamente a lo que muchos piensan y numerosos medios de comunicación repiten, los eclipses no son fenómenos raros. Todos los años se producen al menos 4 y como mucho 7, sumando los de Sol y los de Luna. Pero claro, no son visibles desde todas partes del planeta. En particular la zona en la cual se pueden disfrutar los eclipses de Sol como totales es pequeña, como ya hemos dicho antes. En la provincia de Córdoba tuvimos esa suerte en julio de 2019. Como dato interesante, cada vez que se produce un eclipse de Sol, se verifica un eclipse de Luna 14 días antes, o 14 días después. De hecho, el lunes 30 de noviembre pasado hubo un eclipse penumbral de Luna, aunque no fue apreciable desde Córdoba. Finalmente, los eclipses que ocurren todos los años, se dan en dos “temporadas” o estaciones de eclipses, separadas entre sí por 6 meses de intervalo.

El 14 de diciembre pasado el mediodía será, entonces, el grand finale de la segunda temporada de eclipses 2020, y, para los afortunados que estén en la Patagonia norte, si el cielo está despejado, será un evento para recordar toda la vida. Y para registrar, claro.