La tormenta de este viernes generó grandes dificultades en distintas partes de Rosario, y en ese contexto sucedió algo curioso: un video se hizo viral rápidamente cuando tomó porque pareció que una boca de tormenta se "tragó" a una mujer.

Luego hubo una aclaración de lo que en realidad lo que sucedió: la mujer que se vé en la filmación se sintió mal y se cayó, pero no por el agua o la lluvia que caía de manera incesante en ese momento.

Viviana iba a hacer las compras en la zona de Laprida y Gaboto y cuando intentó cruzar la calle "desapareció" como por arte de magia, como si la boca de tormenta se la hubiese tragado, pero fue ella misma quien aclaró la situación.

Mirá el video:

"Me sentía mal, no me daban más las piernas. El incidente se produjo en la mitad de la calle. Me caí y no me podía levantar porque no tenía fuerza. Me pegué un susto grande porque me caí como muerta. Y después cuando intenté pararme me caí otra vez", relató Viviana sobre el momento que le tocó vivir en pleno diluvio.

Aunque las imágenes son impactantes por la manera en que la mujer desaparece , la mujer aclaró que está bien, "sólo me duele la cabeza" sostuvo. Y contó que "me pasó días atrás que me caí en mi casa. Me controlaron la diabetes y la tenía baja, por eso fue que me pasó eso".

Viviana contó que, como vive sola, "los médicos no quieren venir" y por ese motivo no pudo ser atendida como corresponde, más aún en la situación que se encuentra con el tema de la diabetes.

Fuente: La Capital