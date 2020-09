Anabel Barrera y Guillermo Brandauer son un matrimonio de Tucumán que se infectó con coronavirus, superó el Covid-19 y ahora colabora con los demás.

Guillermo fue el primero que contrajo el virus y ya donó plasma 8 veces. Luego Anabel corrió la misma suerte y este lunes donó por tercera vez.

Sin embargo, a ambos les llamó la atención que donar plasma no es la regla general en Monteros, la localidad tucumana de donde son oriundos. Por eso Anabel posteó en su cuenta de Facebook: "si sos paciente recuperado y reunís los requisitos acercate al Hospital Néstor Kirchner, es un minuto y podes ayudar un montón". La pareja quiere difundir que quien dona plasma no corre riesgo, temor que muchas personas recuperadas experimentan "por no informarse bien".

La pareja vivió situaciones de mucha tensión por la pandemia y luego por el virus. Después de contagiarse, ambos cumplieron las medidas correspondientes, superaron la enfermedad y, dentro de los protocolos que se lo permiten, realizan donación de plasma hasta dos veces por mes. Anabel no estaba en el país cuando comenzó la pandemia, sino en Oriente. Volver a la Argentina fue una odisea, puesto que los aeropuertos se iban cerrando y dejándola sin alternativas para regresar.

Finalmente llegó el 18 de marzo, pero los inconvenientes no terminaron ahí. Dos días después, llegó su marido también desde el exterior, es decir el 20 cuando iniciaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país. Ambos estaban aislados en Buenos Aires y Guillermo fue el primero en presentar los síntomas de Covid-19. La enfermedad fue confirmada una semana después. Anabel y su suegra se hisoparon por ser contacto estrecho. Anabel resultó positivo en coronavirus.

Después de cumplir las semanas de total aislamiento en Buenos Aires, y realizar el segundo control: dieron negativo y pudieron soñar con regresar a Tucumán. Una vez en su hogar, por protocolo, les hicieron nuevamente el hisopado y detectaron que ambos habían desarrollado anticuerpos al virus. Por eso les solicitaron ser donantes.

Desde julio la pareja ha donado en total 11 veces. Cada extracción de plasma permite ayudar a 3 personas, por ende solo Anabel y Guillermo colaboraron para que el estado de salud de 30 tucumanos mejorara.

“Muchas personas en Tucumán que se recuperaron y desarrollaron anticuerpos no quieren donar. Es por ignorancia, piensan que por donar pueden volver a contagiarse o algunos dijeron que quieren ‘guardar’, por si algún familiar se contagia. No es así, porque no dura para siempre. Así que si se tiene la posibilidad de donar hay que hacerlo y no es que por donar te bajan las defensas y te contagias de nuevo por haber donado” explicó Guillermo al sitio Monterizos.