En medio de la ola de coronavirus Uruguay se mantenía sin ningún caso hasta el viernes pasado cuando se detectaron cuatro casos.

Uno de ellos es el de una diseñadora de interiores de 57 años quien al regresar de Europa visitó a su madre de 84 años, fue a la peluquería y concurrió a un casamiento de 500 personas en Carmelo.

“El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero mis compromisos se cancelaron así que a Italia no fui, me quedé en España y después volví a Uruguay. Llegué sintiéndome bien y sin síntomas de ningún tipo. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", explicó según el diario El País de Uruguay.

El caso de la mujer conmocionó al Uruguay al provocar 20 pacientes en observación. “Yo no fui al casamiento mal, no tenía ningún síntoma. Yo fui súper bien”, aseguró la empresaria recluida en su casa.

Sin embargo el diario La Nación publicó otra versión dicha por ella misma según la cual los amigos que la veían toser y con cierto malestar le decían: "No tendrás coronavirus".

De acuerdo a su relato el domingo 8 comenzó sintió las voz ronca pero no le dio importancia. "Tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", aseguró. Sin embargo el cuadro se agravó con fiebre y vómitos. Tras ser diagnosticada con broncosepasmo la mujer dijo que se negó a ser internada porque sospechó que podía tratarse de coronavirus.