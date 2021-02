Aquella declaración de Horacio Verbitsky, que sirvió para desatar un escándalo en el Ministerio de Salud, sigue rebotando en la sociedad.

Al respecto, en los últimos días la escritora Claudia Piñeiro encontró una forma de trazar un paralelismo. Y lo encontró en la histórica película Titanic.

"La primera sensación fue acordarme de escena una escena. Cuando el barco choca con el iceberg, el novio de Kate Winslet, que es un tipo soberbio y aprovechador que se impone con el dinero que tiene, empieza a empujar a todos para llegar a los barcos. Incluso toma una niña y finge que es su hija", comenzó.

Y prosiguió: "Entonces le dice a ella 'Vamos'. Y le responde: '¿Pero te das cuenta que la mitad de la gente no va a poder subir a los botes?' Si, pero no vamos a estar en esa mitad".

En diálogo con el programa Mirá Quien Habla, refirió que "esa fue una imagen paralela que se me vino a la mente".

Remarcó que su sensación es que "si no hay vacunas para todos, o si no me llega primero, no me subo al bote".

Consideró la situación como "bastante desesperante" porque se trata de "algo tan excepcional como una pandemia con riesgo de muerte" y no hay muchas comparaciones.

"Creí que había ciertos consensos, pero no", concluyó.