En medio del aluvión de jubilados que se congregaron en el microcentro cordobés, para poder cobrar sus haberes en medio de la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de Córdoba desplegó un campaña de vacunación antigripal.

Desde las siete de la mañana un hombre de 70 años con barbijo y alcohol en gel en su bolsillo, al igual que metros más adelante una mujer de 71 años, que esperaba desde las 6, habían recibido la dosis que necesitan por ser población de riesgo.

La marea de gente congregó a cerca de 10 mil personas en horas de la mañana. "Vengo a cobrar mi jubilación que tenía fecha el 30 de marzo y no pude. No me alcanza para nada, estoy apurada por cobrar", dijo una de las personas que esperaba en la fila.

Entre las personas que vacunaban a los ancianos se encontraba el viceintendente Daniel Passerini. "En está situación difícil de que mucha gente de riesgo ha tenido que salir a la calle para poder cobrar, aprovechamos para tratar de vacunarlos", explicó.

En tanto que el Comisario Mayor a cargo del operativo de seguridad reconoció la dificultad para que las personas cumplan con el distanciamiento social para no contagiar el coronavirus.

"La gente se amucha, se pone a conversar", dijo el uniformado quien también comentó que para el fin de semana intentarán mejorar las falencias que tuvieron frente al riesgo que corren los adultos mayores.