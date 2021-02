El destape de un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud hizo que el presidente Alberto Fernández apartara al senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés de la gira que realizarán en México el próximo domingo.

Este viernes el periodista Horacio Verbitsky dijo que accedió a la Sputnik V tras comunicarse con el titular de la cartera sanitaria Ginés González García.

Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García

Después se conoció que la lista de personas que lograron vacunarse contra el Covid-19 por canales de privilegio era mayor.

Entre ellos se encontraban Jorge Taiana y Eduardo Valdés ambos titulares de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y de la Baja.

"Le pregunté al ministro de salud si me podía vacunar porque tenía que viajar a México. Primero me mandó al Posadas y luego al ministro de Salud. Me llamó el propio ministro", afirmó Valdés en diálogo con Radio Con Vos. El diputado dijo que no pensaba que estaba haciendo "algo ilegal"