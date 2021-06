Varado en Brasil, duerme en su auto y vecinos le dan de comer

Juan Paéz, un argentino de 58 años, está varado en Brasil desde el 24 de abril. En diálogo con La Perra Vida, programa que se emite en Radio Universidad, contó que no es el único en Uruguayana que atraviesa esa situación

Páez es agente de Turismo Deportivo y reside en el barrio Palermo de Buenos Aires. Dado que no puede retornar a Argentina, el hombre debió dormir un mes en su auto frente al consulado argentino que se encuentra en Uruguayana.

“Hace cuarenta días que estoy acá, ya gasté más de 100 mil pesos de mi bolsillo y no me dejan pasar. A diferencia del resto que está en la calle, yo estoy en un hotel, pero me estoy gastando 100 reales por día entre alojamiento y comida y ya me estoy quedando sin plata”, contó.

Semanas atrás, había estado cerca de Curitiba, en la localidad de Ibaití, haciendo un trabajo y ahora quiere volver a su casa. “Voy día por medio al Consulado. El Cónsul tardó un mes en despachar una nota. Lo que tiene que hacer es hacer un pedido de autorización al Palacio San Martín y la Cancillería lo debe enviar al Ministerio de Salud y a Migraciones".

Tras esto, es necesario contar con la firma de esos dos organismos. Luego, pedido vuelve a Uruguayana, el consulado da el ok y se levanta la prohibición.

Además, Cesar Ariel Ojeda, de 42 años, se encuentra en la misma situación. Es tornero y soldador y desde el 23 de abril está varado en la frontera esperando que el gobierno lo deje volver al país.