Vecinos de Villa La Lonja protestaron este miércoles 12 de octubre. Piden a la empresa desarrollista Edisur que no avance sobre un histórico potrero de la zona y que en su lugar contruya una plaza y polideportivo.

“La empresa inmobiliaria EDISUR, encargada de la urbanización de la villa, se está comiendo el espacio de la cancha de fútbol histórica donde nuestros niños y niñas juegan y crecen”, expresó la Cooperativa de Carreros La Victoria.

Y agregaron: “Villa La Lonja, barrio carrero que alberga la sede de La Esperanza, le da la bienvenida a la urbanización por traer servicios públicos básicos. No así al interés unilateral del desarrollismo por avanzar. No cederemos más nuestros espacios a nadie".

Norma Correa, vecina de hace 40 años de la villa afirmó: “No pueden cambiarnos las cosas que tenemos de hace años hechas. La Lonja ha progresado, sí, porque a los vecinos nos gusta progresar, pero que no vengan con cambios que nosotros no queremos, porque no lo vamos a permitir.”

Según la Cooperativa, EDISUR se comprometió a dar respuestas la semana que viene.