La medida se fundamentó en el artículo 37 de la Ley Provincial 10.247 y en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240, señalaron desde el organismo público municipal.

La decisión implica la suspensión de toda comercialización de productos y servicios hasta que la empresa regularice su situación legal. Además, las actuaciones fueron derivadas a la Fiscalía Penal para evaluar posibles delitos vinculados a las irregularidades detectadas.

¿Cuáles fueron las irregularidades del negocio?

La clausura responde a varias faltas serias:

Incorporación de cláusulas abusivas en los contratos de compraventa.

Falta de información clara y transparente sobre los productos ofrecidos.

Retrasos injustificados en la entrega de motocicletas nuevas y usadas.

Genesis Motors: “No se trata de un cierre definitivo”

La suspensión se concretó el jueves 14 de agosto por la tarde. En respuesta, la empresa emitió un comunicado oficial vía Instagram en el que aclara:

“La atención presencial está suspendida mientras se resuelven los trámites pendientes. Ya se presentó la documentación solicitada y están trabajando para normalizar la situación lo antes posible”.

En el comunicado remarcan que “no hay sanciones por fraude ni indicios de riesgo para los clientes; no se trata de un cierre definitivo”.

La concesionaria aseguró que sigue operativa a través de mensajes por Instagram, manteniendo vigentes los contratos, garantías y reprogramando entregas según corresponda.



Llamado a la precaución para los consumidores

Desde Defensa del Consumidor, advirtieron sobre la importancia de que los compradores verifiquen antecedentes, lean cuidadosamente las condiciones contractuales y estén atentos a prácticas abusivas.

Además, recordaron que la entidad está disponible para asesoramiento y para recibir denuncias en los siguientes canales:

Teléfono: 351-3266655

Correo electrónico: defensadelconsumidor@cba.gov.ar

Atención presencial: Avenida Colón 724, Córdoba.