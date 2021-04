El periodista y relator uruguayo, Víctor Hugo Morales, contrajo Covid-19 a fines del mes de marzo. El virus le provocó una pulmonía bilateral por la que debió permanecer internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires.

Este lunes pasado, el locutor habló vía telefónica en su programa radial sobre su estado de salud. Si bien fue dado de alta de cuidados intensivos volvió a dar positivo en coronavirus.

"No tengo una buena noticia para el cierre: entró un médico acá en la clínica donde todavía no pude empezar la rehabilitación y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo", lamentó.

Y agregó: "O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el covid. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación".

"Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia", sostuvo.