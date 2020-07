Un episodio ocurrido en medio de la protesta de UTA, cuando la misma se encontraba sobre el Puente Centenario de la ciudad de Córdoba, contó con el repudio de los manifestantes testigos de lo ocurrido.

La indignación surgió cuando una mujer, que formaba parte de la protesta, pasó sin mostrar otra actitud que la de haber estado filmando la protesta y al operativo policial, cuando desde el cordón de uniformados recibió al menos un “disparo” del producto.

Inmediatamente se ve el malestar de los presentes y al menos dos personas se acercan a socorrerla, cuando se ve que el personal de la policía vuelve a arrojar el producto. La mujer se identificó como trabajadora de la empresa Ersa y llevaba una campera con el logo de la firma.

La damnificada contó a Canal 10: “Veníamos caminando pacíficamente. Yo solamente venía filmando y en ningún momento agredí a nadie. Y cuando me di vuelta, me tiró gas pimienta en los ojos y no pude ver más”. Al hablar con Crónica de Mediodía, relató que igualmente pudo limpiar sus ojos y ya aparecía recuperada del mal momento que sufrió.

El episodio se produjo durante la movilización que llevaban adelante los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Córdoba, en el marco del rechazo a la Emergencia aprobada por el Concejo Deliberante y en reclamo por deudas salariales.

Al respecto, otra mujer identificada como esposa de un chofer dijo a Canal 10: “Acabábamos de llegar a este lugar; la policía y el camión hidrante nos empezó a mojar porque dicen que tenemos que liberar media calzada. Y esa es la forma que utilizan para reprimirnos”.

En ese marco, rechazó además lo ocurrido la mujer rociada con gas pimienta.