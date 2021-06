Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba (Sipetaco), decretaron una medida de fuerza para este viernes 4 de julio en la ciudad capital.

El titular del sindicato, Miguel Arias, adelantó que la medida de fuerza está relacionada con tres puntos principales de reclamos que los choferes le hacen al municipio.

“Estamos reclamando que haya una actualización de las tarifas de no menos del 30%. También seguimos exigiendo que todos los choferes sean vacunados contra el coronavirus ya que por nuestra actividad estamos continuamente expuestos y a pesar de las promesas, hasta ahora no nos vacunan. Finalmente, vamos a reclamar por mayores controles con relación al transporte ilegal que compite con nosotros. No sólo nos oponemos a la llegada de Uber, sino también pedimos que se controle a la enorme cantidad de empresas y autos no autorizados que trabajan en la ciudad”, le dijo Arias a cba24n.com.ar

Además, el dirigente gremial adelantó que desde las 9 de la mañana dejará de trabajar y a partir de esa hora se ha organizado una marcha hacia el Palacio 6 de Julio, a donde llevarán sus pedidos a las autoridades municipales.

La entidad convocante que tiene más de mil afiliados en la ciudad, espera tener respuesta por parte de las autoridades de la Municipalidad de Córdoba a sus pedidos.