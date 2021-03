La Fundación Fadis y un grupo de vecinos ayudarán este martes a adultos mayores de Villa Allende para pedir turno para vacunarse contra el COVID-19.

"No todos los adultos mayores no saben utilizar la tecnología. Pero algunos no saben, no tienen el dispositivo o no tienen acceso a internet", afirmó Lucas Alonso, integrante de la fundación.

El operativo se realiza este martes de 9 a 12 horas en el club Quilmes (Carlos Pellegrini 459).

Alonso contó a Crónica Matinal que esta es la segunda vez que realizan la asistencia y que en su primera edición ayudaron a cerca de 100 adultos mayores.

Para pedir turno para vacunarse, las personas mayores de 70 necesitan llevar: DNI, email y número de teléfono. Alonso afirmó que una vez pedido el turno, la citación se comunicará por teléfono.

Para menores de 70 años que necesiten asistencia deben contar también con la clave de Ciudadano Digital (CiDi).