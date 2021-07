La empresa que desarrolla el proyecto inmobiliario denominado Punta Mansa aseguró que cuenta con todos los requisitos formales y legales para continuar con la obra.

De tal manera salieron al cruce de lo informado por la intendencia de Villa del Dique así como de los reclamos realizados por vecinos de la localidad. (Ver: Villa del Dique: entre denuncias y rechazos avanza un exclusivo proyecto inmobiliario).

En diálogo con el programa Otra Vuelta de Tuerca, de Radio Universidad, el representante legal de la empresa GNI destacó que cuentan con las factibilidades necesarias para la aprobación del loteo. Las mismas fueron emitidas por el Concejo Deliberante de aquella localidad, de la secretaría de Ambiente de la Provincia y de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).

De igual manera, Alfonso Buteler, aseveró que la aprobación final del proyecto también fue otorgada por el parlamento de Villa del Dique, contrariando lo afirmado desde el municipio. "Tenemos la factibilidad, tenemos todas las autorizaciones", remarcó.

"La Municipalidad otorgó los permisos a muchas casas que están construidas y otras por construir. No sólo eso: también cobran las tasas correspondientes. Por eso se edifica", amplió el letrado, quien destacó que la firma sólo se encarga del desarrollo sobre terrenos que pertenecen a privados.

Por otra parte Buteler destacó que tras la rehabilitación de obras a que obligó la pandemia, el intendente Scoles (que asumió en 2019, siete años después de la entrega de factibilidad al proyecto) dispuso el cese de las obras en el lugar.

"Esa resolución fue llevada a la Cámara de Río Tercero, que ahora en junio entendió que, habiéndose cumplimentado con todas las exigencias previstas por el ordenamiento, ordenó al intendente que dicte una resolución autorizando a GNI a volver con las obras", afirmó.

Respecto de posibles violaciones al código de edificación de la localidad serrana, el abogado insistió con que la factibilidad fue otorgada por el propio Concejo Deliberante y que el proyecto original no ha tenido cambios.

"Las autorizaciones de Ambiente quedan condicionadas al cumplimiento de aquello a lo que obliga el proyecto. Por otra parte, la factibilidad fue otorgada por una ordenanza. Por ende no se puede aplicar una norma posterior. El código de edificación no se aplica a este proyecto porque fue modificado por otra ordenanza, que es la que nos autorizó, que tiene un régimen particular", consideró.

En ese marco, aseguró que el tradicional camino de ascenso al cerro, cuyo libre tránsito reclaman los vecinos, nunca correspondió al dominio público.

"El intendente dice que GNI tiene que pagar por haberse apropiado de un camino público. Pero no es público y nunca lo fue. Siempre fue privado. La gente pasó caminando por años. Lo que hay que aclarar es que el hecho se lo apropien afectivamente no lo transforma en público. GNI tiene una escritura, expedida por Catastro, donde ese camino no figura. Tampoco figura como tal en Vialidad", explicó.