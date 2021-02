Alberto Ortega vive en Villa El Libertador y es uno de los vecinos que sufre el ascenso de las napas.

Actualmente, la casa de Alberto sufre hundimientos y rajaduras en las paredes. Desde Defensa Civil declararon la vivienda como "inhabitable" y le recomendaron al vecino de que se mude a otro lado.

Sin embargo, Ortega afirmó a Crónica de Mediodía que no puede mudarse porque los locadores le piden garantías y él no lo tiene. "No puedo irme a otro lado porque estoy discapacitado. ¿A dónde me voy a ir?", afirmó.

Aldo Ortega, presidente del Centro Vecinal, afirmó que el problema afecta a varios vecinos y que es necesario la reactivación de las obras de cloacas.

"Este fin de semana tuvimos 5 hundimientos. Desde la Secretaría de Gobierno nos dijeron que en 20 días iban a empezar las obras de las otras 22 manzanas que quedaron", agregó.