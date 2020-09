En medio de la pandemia, una funcionaria de la Municipalidad de Villa Giardino festejó este sábado 12 de septiembre el cumpleaños de su perro en el barrio La Higuerita.

El director del COE municipal, Norberto García, fue quien denunció el hecho y le pidió al intedente Omar Ferreyra que despida a la mujer o él iba a renunciar a su cargo. Finalmente, García renunció a la dirección del COE ya que el intendente anunció que solamente iba a desplazar a Verónica Campos "hasta que se aclare la situación".

"Una vez terminada la investigación, tomaré la determinación que corresponda", expresó Ferreyra en redes sociales.

Según relató García al corresponsal de los SRT Bruno Suárez, él estaba realizando controles en canchas de futbol el pasado sábado 12 de septiembre. Al terminar el operativo, recibió varias denuncias de una fiesta en el barrio de La Higuerita.

Entonces, él se dirigió en su vehículo particular al lugar de la fiesta. "Cuando detecto de quién se trataba, automática decidí no descender del coche y le informé al intedente para que tomara cartas en el asuntos", expresó.

"Que me pongan en dudas o tenga que tomar estas actitudes me molestan y me duelen", agregó.

Finalmente, el intendente aceptó la renuncia de García que continuará desempeñándose en el área de Higiene y Seguridad de la Municipalidad.