El cumplimiento con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus, nos lleva al frecuente uso de dispositivos digitales para comunicarnos.

En cuarentena, así como se han incrementado las violencias de género y los femicidios, desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) advierten que las pantallas puede resultar en un incremento de las violencias machistas como el ciberacoso o el acoso sexual virtual.

Este 7 de abril es el Día contra el acoso callejero. En ese marco expresaron que la violencia on line "tiene características específicas". En estos casos las agresiones “tienen efectos duraderos, repetidos y prolongados; se producen sin necesidad de contacto ´cara o cara´ protegiendo con el anonimato a los agresores; se realizan con gran rapidez y registran una gran amplitud de audiencia y ´viralidad´; poseen durabilidad y permanencia”.



Asimismo, recordaron que “las manifestaciones de violencia on line son altamente invasivas” y que si bien las calles tienen poca circulación de personas eso no significa que mujeres y disidencias estén menos expuestas al acoso.



Es por ello que creen necesario alertar sobre el "posible traslado de esa particular modalidad de violencia -incorporada desde mayo del 2019 a la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de violencias hacia las mujeres- a los escenarios digitales”, evaluó la organización.

Por otra parte, compartieron un informe realizado por el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos en 2019 sobre “Violencias On Line” registrando datos que resulta oportuno tener presentes en tiempos de vínculos sociales a través de pantallas de diversos dispositivos electrónicos

El Informe Violencia On Line del Observatorio "Mujeres. Disidencias. Derechos" encuestó a 836 mujeres, adolescentes e identidades sexogenéricas feminizadas, de 17 provincias de la Argentina

De las personas encuestadas 65 % fue contactada por un desconocido a través de las redes. Entre 15 y 19 años,75% 50% de las mujeres adultas encuestadas refiere que un desconocido trató de contactarse para lograr un encuentro virtual u obtener material de índole sexual.

Un 62 % recibió fotos o videos de contenido sexual sin pedirlo. Un 58 % recibió comentarios sexuales no deseados, no consentidos a través de Internet. Un 38 % recibió mensajes anónimos de amenazas u hostigamientos y un 21 % fue víctima de copia y re-envío de conversaciones privadas.

El informe reveló que el 83 % de las encuestadas no se acercó a organismos públicos para asesorarse, un 77 % no hizo denuncia, a un 35% no le pareció grave y un 27% no tuvo información.

Precauciones q tomaron las encuestadas:

67% Comenzó a andar acompañada

66% Dejó de estar en estado público en las redes

29% Cambió su número de teléfono

