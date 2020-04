Alejandra y Victor son una pareja que vive con sus hijos en barrio Nuestro Hogar III, al sur de la ciudad de Córdoba.

La semana pasada, a su hija le diagnosticaron dengue. La pareja contaron sus preocupaciones ya que también ambos se encuentran sin trabajo, debido al aislamiento por coronavirus.

"Mi hija de 17 años empezó con fiebre. No tenía dolor de garganta y nada. El jueves la llevamos al Príncipe de Asturias y ahí nos dijeron que era dengue", relató Alejandra.

La mujer contó que el panorama es preocupante en la zona sur de la ciudad. "La doctora que nos atendió dijo que la mayoría de los casos que atendía es dengue", declaró.

En la última semana, el ministerio de salud confirmaron 527 nuevos casos.

"Estamos muy preocupados. Hay muchos mosquitos. La última fumigación fue hace un 20 o 15 días", aseguró Victor.

Lo que hay que saber sobre síntomas y prevención del dengue

Alejandra reflexionó sobre la situación: "no nos preocupamos hasta que nos toca. Yo no pensé que no nos iba a tocar y nos tocó". Sumado a las dolencias que provoca el dengue, también se encuentra la discriminación. "Han dicho: 'no vayas a la casa de tal porque tiene dengue'. Es una estupidez porque mi mosquito no está en mi casa, está en todo el barrio y eso hay mucha gente que no lo entiende", comentó.

El factor económico

Actualmente, la pareja está desempleada. "Ahora vivimos de los 10 mil pesos del Gobierno. Somos 5 personas acá", contó Alejandra.

Víctor trabajaba en changas a domicilio. Sin embargo, debido al aislamiento social, no puede hacerlo.

"Es entendible que no nos dejen trabajar en domicilio", dijo.

De por vida

"Le dijeron que es de por vida. Si la pica otro mosquito le puede dar el hemorrágico", contó Alejandra.

El dengue es una infección transmitida por mosquitos. Es una enfermedad tratable, no obstante al contraerla por segunda vez se puede tener dengue hemorrágico que registra una alta tasa de mortalidad.