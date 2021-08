La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, planteó este sábado que se analiza la posibilidad de establecer normativas en torno a la vacunación contra el Covid-19. Esta semana, en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales estableció la obligatoriedad de la vacuna para empleados públicos.

Sin embargo, la ministra expresó que todavía no considera que el país esté en una instancia para tomar una decisión así ya que "hay mucha gente que quiere vacunarse".

“Es una opción que siempre preferimos no utilizar, pero se evalúa permanentemente. No estamos en esa instancia, pero no la descartamos”, dijo sobre la obligatoriedad en diálogo con la AM 750.

La funcionaria valoró que "quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo" y planteó que esas personas deberían "tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse". Pero señaló: "en esta etapa no es la mayoría ese grupo”.

"La mirada del Estado nacional es seguir trabajando para fortalecer la conciencia”, concluyó.