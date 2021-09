Luego de que el Consejo Federal de Educación dejara sentadas las bases para una paulatina vuelta a la presencialidad plena en las escuelas del país, aunque manteniendo las medidas de cuidado, el ministerio de Educación de la Provincia anunció el retorno a la presencialidad plena en la mayoría de las escuelas de Córdoba a partir del lunes 6 de septiembre.

El anuncio fue bien recibido en general entre la comunidad educativa y en particular entre los docentes. Desde la UEPC, Zulema Miretti, secretaria adjunta del gremio, señaló que "todos estamos de acuerdo que en la medida que las posibilidades epidemiológicas lo permitan, es volver a cierta normalidad. La única forma de recuperar el vínculo pedagógico con muchos alumnos, o igualar las condiciones de acceso, es la presencialidad".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, la dirigente gremial agregó que hay un pequeño grupo de docentes que "aún no completaron el esquema con la segunda dosis", situación que se espera resolver en los próximo días de acuerdo a lo que adelantó el titular de la cartera educativa provincial, Walter Grahovac.

Miretti, afirmó en ese sentido que "en estos días se dieron muchos turnos para resolver esa cuestión que demandamos en muchas oportunidades", al tiempo que pidió avanzar también en el proceso de vacunación de menores de 18 años.

Finalmente exhortó a mantener los cuidados y respetar los protocolos de manera estricta y responsable, ya que "todos somos vectores de contagio y estamos exponiendo a otros". Sostuvo que "hay que apelar a la conciencia colectiva y solidaria de mantener los cuidados". Finalmente, señaló que, tal como sucede hasta ahora, si aparece un caso positivo, habrá que aislar a un curso completo".

Mientras tanto, Javier Basanta Chao, representante de la Cámara de Institutos Privados de Enseñanza de Córdoba, aseguró que "cerca del 75 % de los establecimientos están en condiciones de vuelta a la presencialidad plena", bajo las nuevas pautas de distanciamiento, aunque agregó que cada institución tratará de establecer el uso de sus espacios edilicios para intentar que la presencialidad sea plena", en los casos en que no se puedan cumplir con el distanciamiento requerido..

En diálogo con el mismo espacio radial, Basanta Chao agregó que "quienes no puedan alcanzar el objetivo de la presencialidad plena, seguirán con el sistema de burbujas de presencialidad alternada".

En relación a los docentes, señaló que también quieren la vuelta a la presencialidad plena, al tiempo que dijo que "no hubo muchos casos de negativas a vacunarse". En esa línea, afirmó que para esos casos, "el testeo es una alternativa que puede dejar mucha más tranquilas a las familias".

Cabe recordar que desde el ministerio de Educación de la Provincia, advirtieron que los docentes que no se quieran vacunar, "deberán hisoparse de manera semanal mediante un test de PCR para poder trabajar" y en caso de no cumplir con esta obligación, no se les permitirá el ingreso al lugar de trabajo, se les computará una falta injustificada con el consiguiente descuento salarial y hasta podrán darles licencia sin goce de sueldo.