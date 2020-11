Se registraron dos fallecimientos en el Zoo de Córdoba. Se trató del camello y un hipopótamo recién nacido, según confirmaron desde la ahora llamada Reserva Natural Urbana Parque General San Martín.

En diálogo con El Doce, la bióloga Contanza Capocasa explicó que el camello murió de vejez. El animal tenía cerca de 35 años y su especie suele vivir, a lo sumo, 40. La necropsia indicó que sufrió un trastorno gastrointestinal.

Respecto al hipopótamo, lo que sucedió es que la cría fue rechazada por su madre y al no ser amamantada no pudo sobrevivir. Esto sucedió hace dos meses. Desde la institución aclararon que las técnicas aplicadas para la crianza artificial no dieron resultado.

Cabe recordar que durante la cuarentena el lugar estuvo cerrado. En ese marco, en septiembre, la Municipalidad de Córdoba se quedó con la administración y se decidió convertir el espacio en una Reserva.