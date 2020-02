El llamado anónimo ingresó a los teléfonos de Canal 10 y fue atendido por uno de los periodistas más experimentados del medio, Julio Kloppenburg. La mujer, que no quiso dar su nombre, sonaba aterrada. Julio intentó tranquilizarla y ella explicó: “Necesito hablar del caso Horacio Grasso con el periodista…”.

Antes de seguir le confesamos que la historia que vamos a contar incluye a varios ciudadanos y funcionarios judiciales. Se la contamos a usted con nombre y apellido para que saque sus propias conclusiones y conozca a las personas involucradas porque quizás estemos en condiciones de evitar que se produzca una tragedia. También hemos decidido proteger la identidad de la mujer que nos pidió ayuda.

Al escuchar el apellido Grasso, Julio Kloppenburg supo que no había tiempo que perder y, sin colgar el tubo, se comunicó con el autor de esta nota contando la situación. A partir de ese momento, la mujer pasó a contactarse directamente (vía whatsapp) con quien necesitaba hablar.

Este fue su primer relato: “No quiero dar mi nombre porque tengo miedo. Me tuve que mudar de mi casa por culpa de Horacio Grasso. Usted sabe bien quién es. Es el asesino de Facundo Novillo y yo soy una de sus tantas víctimas".

"Tengo miedo de que salga en libertad y me haga daño. Sé que le ha pegado a su madre y que su ex abogada le hizo una denuncia penal por violencia. Lo molesto a usted porque estoy desesperada. Por favor chequee esta información y va a ver que no le miento. Ayudenmé por favor”, pidió.

De quién hablamos

Horacio Grasso fue condenado en 2006 por matar a un niño de 6 años.

En 2019, luego de una extensa batalla legal, logró la prisión domiciliaria pero fue denunciado por violar ese beneficio ya que lo vieron en la calle y andando en moto cuando supuestamente no podía salir de la casa donde estaba “a resguardo” de su madre (esta historia puede leerse aquí).

Tras escuchar el relato de la mujer, cba24n.com.ar se dispuso a chequear la información que ella nos proporcionaba, procurando proteger la identidad de la mujer que había pedido específicamente —por miedo— que no se diera a conocer su nombre. Mientras tanto le solicitamos a la señora que nos envíe un audio tranquila, contando la situación completa. Ese es el audio que reproducimos aquí y que ha sido editado para que nadie reconozca la voz e la persona involucrada.

"Cuenten esto por favor", la historia de un pedido de auxilio by cba24n.com.ar

Primera confirmación

En el edificio de Tribunales II de nuestra provincia, pudimos confirmar que efectivamente Horacio Grasso (48) protagonizó al menos un episodio de violencia contra su madre, Eunice Meyer, el 19 de julio de 2019.

Ese día la mujer resultó herida luego de discutir con su hijo en la puerta de su casa de calle Ovidio Lagos en barrio General Paz. Cuando los vecinos vieron lo que ocurría llamaron a la Policía y, al ver llegar a los patrulleros, Grasso se escapó por los techos. En la sentencia número 182 del año 2019, firmada por Juzgado de Control y Faltas Nro 5, se lee que “en su fuga” Grasso fue interceptado por dos policías y se resistió a ser detenido “golpeando a uno de los efectivos y rompiendo la motocicleta en la que los policías se movilizaban”.

En tiempos en los que la violencia de género es una profunda preocupación social, llama la atención que en esa sentencia firmada por el juez Carlos Lezcano y la secretaria Sandra Peralta, se acepte como cierta la idea (pese a que los testigos decían lo contrario) de la madre de Grasso, de que fue ella misma la que se produjo la lesión. Más aún llama la atención que finalmente el Juez y la Secretaria decreten que Grasso es “inimputable” y termine sobreseído y enviado nuevamente a casa de su madre para que ella (la víctima de violencia) lo cuide.

Segunda confirmación

Cuando pudimos confirmar los primeros dichos de la mujer que nos habló por teléfono, volvimos a contactarnos con ella y le pedimos que nos permitiera difundir su nombre, pero se negó nuevamente:

“No. Por favor no lo hagan. Yo te aseguro que después de ese hecho le volvió a pegar a la mamá que quedó renga después de eso. Además tuvo problemas con los vecinos y también tuvo un episodio de violencia contra su abogada”.

La abogada de Horacio Grasso que logró su primera prisión domiciliaria se llama María Duffey Laxague. Cuando logramos contactarla, ella se negó a hablar de Grasso, a quien se limitó a llamar como “su ex cliente” y decir que “no quiere saber nada más de esa persona”. Sin embargo, la investigación de cba24n.com.ar pudo confirmar que en la unidad judicial 11, una mujer denunció a Horacio Grasso por un episodio de violencia ocurrido el 16 de setiembre de 2019. A raíz de esa denuncia, esa mujer solicitó una restricción del hogar para Horacio Grasso y recibió de parte de la justicia un botón antipánico que tiene en su poder.

El sumario de ese hecho que lleva la denominación 2910203/19 y está en manos de la fiscalía de instrucción de violencia familiar que está a cargo del fiscal Martín Berger. A raíz de esa denuncia es que actualmente Grasso se encuentra alojado en el CPA (Centro Psico Asistencial) por ser considerado una persona peligrosa.

Cuando le transmitimos esa novedad a la mujer que nos pidió ayuda por teléfono, ella nos transmitió otra preocupación: “Lo que pasa es que ahora está detenido, pero lo que me dicen es que está a punto de lograr de nuevo que lo manden a la casa de la madre y por eso la madre, la abogada, los vecinos y yo estamos aterrados”.

Última confirmación

Tras perder a su abogada anterior, Horacio Grasso contrató a uno de los abogados más prestigiosos de Córdoba, el ex fiscal general Darío Vezzaro. A través de su representación legal, el ex policía asesino de Facundo Novillo y ahora golpeador, ha solicitado nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria bajo el argumento de que ya no es una persona peligrosa.

La pretensión de Grasso es volver a casa de su madre y, para ello, el juez Facundo Moyano Centeno y el secretario Luis José Bizzarri solicitaron que se le realice una pericia psicológica que se llevará a cabo mañana miércoles 19 de febrero.

Hasta el momento Grasso ha “superado” cada una de las pericias psicológicas y es de imaginar que también supere esta.

Ante esta situación, cba24n.com.ar intentó en más de cinco oportunidades contactarse con el fiscal de violencia familiar, Martín Berger, quien por estas horas tiene que decidir sobre el futuro de Grasso, para transmitirle la preocupación de la persona que nos contactó y relatarle lo que aparentemente se desconoce en su fiscalía vinculado con la otra denuncia de violencia contra Grasso, pero el fiscal terminó dándole la razón a la mujer que nos llamó por teléfono: “Berger no sabe de quién estamos hablando”, dijo.

En tiempos en los que la Justicia Provincial ha modificado la estructura de su área de violencia para proteger a los ciudadanos, llama la atención que esta mujer haya necesitado recurrir a los medios para que la escuchen.

Los últimos datos oficiales hablan de 18 mil causas de violencia familiar sólo en capital y 35 mil en todo el territorio provincial. Una manera de empezar a resolver el problema es que los funcionarios judiciales escuchen a las víctimas.