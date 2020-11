El presidente de la comisión de seguimiento del concurso de Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo, aseguró que entre fines de 2019 y principios del presente año desaparecieron mil millones de dólares de la empresa. "Ha habido una actitud ex profeso de vaciamiento de la empresa", sostuvo el legislador.

Rubeo manifestó que "en sesenta días faltan mil millones de dólares", lo cual consideró que no se trata de "una cuestión casual, ha habido una actitud ex profeso de vaciamiento de la empresa. No lo decimos los legisladores sino los informes de los distintos estamentos que actuaron en la causa".

En diálogo con De 12 a 14, destacó que los auditores del banco Nación determinaron que Vicentin tuvo en 2019 ganancias por 847 millones de dólares, pero su patrimonio neto pasó de 1.220 millones en octubre de 2019 a 1.054 millones en enero pasado, mientras que en febrero fue de 41 millones.

Rubeo señaló que el juez Fabián Lorenzini trabaja "al límite de su capacidad" e incluso pidió sacar el proceso de Reconquista, ya que el magistrado —sostuvo— está en "un contexto social que condiciona sus decisiones".

Vicentin tiene una deuda de 1.341 millones dólares con 1.733 acreedores, 905 menos de los que habían reclamado en un principio.