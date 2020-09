Soledad Laciar, madre de Blas Correas, publicó en redes sociales unas palabras a un mes del asesinato de su hijo.

"Hace un mes me estaba enterando de la peor noticia que me podía dar la vida. Te prometi que no iba a descansar hasta hacer justicia. Prepárense. Va a caer hasta el último responsable", expresó.

Y agregó: "Te amo hijo. Y te extraño cada segundo de mi vida. Se que ya volaste alto... muy alto, porque estabas lleno de luz. Y así te recuerdo".

“Quién iba a decir que esa tarde sería la última vez que íbamos a compartir una risa”

Además, la mujer convocó a publicar en redes #JusticiaPorBlas a las 19 horas.

"Si todos juntos hacemos esta especie de “ruido” a la misma hora podemos juntos lograr un cambio y seguir haciendo que el pedido de justicia por mi hermano, y porque esto no se repita, sea posible", expresó.