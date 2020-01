Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios dijo estar bastante dolido por la agresión que sufrió durante el primer día del año, cuando lo apuñalaron en su torso y debió ser hospitalizado.

"Estoy muy dolido pero no de las heridas, sino del corazón. No esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera. Pero no lo juzgo, no tengo ningún odio ni rencor", sostuvo el púgil, quien no mencionó el nombre de su atacante pero dejó entrever que se trataba de una persona de su círculo íntimo.

"Necesitamos un poco más de hermandad, de equilibrio emocional, que es lo que nos falta para estar bien con nosotros mismos y con el prójimo", aseveró el excampeón del mundo, quien ayer declaró ante la Justicia.

Por el hecho está detenido Enrique Ramón Icardo, quien fue capturado pasado el mediodía del miércoles en el barrio de El Zapato, en Capilla del Monte. Tiene 31 años y es oriundo de la localidad de Tigre, al igual que "La Hiena".

Anticipó que se constituirá como querellante, en la causa que está radicada en Cosquín y es investigada por la Justicia.

El agresor, que fue imputado por el delito de robo calificado por el uso de armas, había escapado con más de 20 mil pesos y los documentos del deportista, que tenía previsto comenzar a entrenar para continuar con su camino como boxeador profesional, el cual retomó a fines del 2018.