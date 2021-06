Jorge "el toro" Quevedo dijo que durante la pandemia tuvo ofrecimientos para cantar en fiestas clandestinas y se negó.

De esta manera marcó la diferencia tras escándalo que causó el show de Damián Córdoba en un bar de barrio Nueva Córdoba el sábado pasado.

"Fue irresponsable", aseguró en diálogo con Otra Vuelta por Radio Universidad al ser consultado sobre lo ocurrido.

Quevedo estuvo internado cerca de un mes en el Hospital Cardiológico por coronavirus. Luego de un par de semanas de alta aseguró que hace un mes "no podía ni hablar" y que en los últimos días comenzó con ejercicios de vocalización con la esperanza de volver a cantar.

"En mi caso, como muchos colegas, tengo amigos que tienen restoranes, tengo invitaciones y he tenido invitaciones para cantar en fiestas privadas, incluso me han dicho 'quedate tranquilo que en la entrada tenemos un canasto para que dejen los celulares', y yo no acepté", comentó el cantante.