Con las caras tapadas y agitando una pistola en cada mano, dos hinchas del club Bella Vista grabaron un video en el que reparten amenazas para los simpatizantes de varios clubes de Córdoba.

“Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera”, se le escucha decir a uno mientras gatilla el arma.

El video fue grabado y difundido en redes sociales el sábado. Ese día, a las 16:30 Bella Vista recibió a All Boys en un partido correspondiente a la Primera División B y que terminó con goleada 4-1 para el local.

Fue la jornada en la que el público volvió a las canchas pero, lamentablemente, también regresó la violencia.

En la Jefatura de Policía el video generó preocupación y para este lunes se esperan allanamientos.

