Familiares y amigos de Mariela Bessonart marcharán este martes a las 19 en la plaza principal de la ciudad de Villa Maria, para pedir justicia a 16 años de la desaparición de la mujer.

"Pidiendo justicia, como siempre, y también en apoyo a la fiscal (Juliana Companys) que ha reabierto el caso. Estamos muy esperanzados que esta vez salga a la luz la verdad", dijo a Radio Universidad Norma Avaro, amiga de Mariela.

"Están haciendo cosas que no han hecho antes, y a lo mejor con las mismas cosas que antes tenían pero vistas de otro modo, como ella dice, y esperanzadas porque ha tomado declaración a gente que no lo había hecho antes, excavaciones, y demás", indicó la mujer

La fiscal apunta a Rodolfo Delpino, ex esposo de Mariela, aunque sus hijos creen en la inocencia de su padre. "Los hijos creo que están guionados por una abogada, no es lo que ellos piensan.. Porque al principio los hijos no pensaban así", consideró Norma.

La mujer consideró que Delpino tiene que ver en la desaparición de su ex mujer porque fue el último que vio a Mariela con vida. "No lo digo yo, lo dice la justicia."

Por otro lado, en las últimas horas se hizo pública una carta de los hijos de Mariela, titulada "En este día y como en cada uno de los días."

Gisela Alejandra, Marcos Rodolfo y Franco Matías Delpino, destacan “en este día, como en el de ayer y como en cada uno de los días que pasaron desde la última vez que te vimos, te extrañamos, te lloramos y hacemos una plegaria por vos, y así será hasta el día que sepamos exactamente qué es lo que te sucedió. Es que si vos faltas, todos faltamos un poco, porque estamos ligados indisolublemente por el amor que nos tenemos y es por ello que no caemos rendidos, seguiremos firme en tu búsqueda y en el conocimiento de la verdad, por vos, por nosotros y por toda nuestra familia”.

La carta completa:

El enigmático caso:

Hace exactamente 16 años, Mariela Alejandra Bessonart desapareció, y fue como si se la hubiese tragado la tierra. El 28 de septiembre de 2005 al mediodía, la mujer de 37 años de edad, se reunió en el centro de Villa María con su ex marido Rodolfo Delpino, a pocos metros del Banco de la Nación Argentina.

Un mecánico fue quien declaró ante la Justicia y la Policía haberlos visto al lado del automóvil del hombre, firmando unos papeles sobre el capó. Desde ese día, los familiares y amigas de Mariela reclaman Justicia para saber qué sucedió con ella. Los primeros días la buscaron viva; ahora, 16 años después, la fiscal de Villa María, Juliana Companys ya no tiene esperanzas de encontrarla con vida.

El 30 de agosto pasado, la fiscal imputó a Delpino por el delito de homicidio calificado por alevosía. Lo compromete material secuestrado en un enterramiento en un campo suyo que coincide con la fecha de desaparición de Mariela.

Pese a la grave imputación, Rodolfo Delpino está libre. El fiscal anterior de la causa, Gustavo Atienza, ya había detenido al ex marido de Mariela el 31 de agosto de 2006, hace 15 años, acusándolo del delito de “privación ilegítima de la libertad, agravada por el transcurso del tiempo”, por el que estuvo preso 377 días.

A principios de septiembre, luego de que la fiscal imputara a su papá por el homicidio de su mamá, los hermanos Delpino publicaron un comunicado donde ponían en duda las sospechas sobre su padre: “Las últimas novedades, de las que nos enteramos por los medios, lamentablemente vuelven a ser más de lo mismo que ya vivimos todos estos largos años: se pretende continuar con la hipótesis de que el único responsable es nuestro padre, imputándolo ahora por homicidio, lo que nos parece realmente increíble e inexplicable. Más aún, todo indica que las pruebas siguen siendo las mismas de siempre, porque imaginamos que, de haber algo nuevo y trascendente sobre el paradero de nuestra madre, habríamos sido informados desde la Justicia”.

Este martes las amigas y familiares de la mujer desaparecida convocaron a la movilización. La que motorizó la búsqueda de Mariela siempre fue su mamá, Teresa Ramírez de Bessonart, quien murió en noviembre de 2016 sin saber qué ocurrió con su hija.

